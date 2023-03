Músico e humorista brasileiro Juca Chaves morreu aos 84 anos

O músico e humorista brasileiro Juca Chaves, que estava internado no Hospital são Rafael, em Salvador, morreu na noite de sábado, divulgou hoje o portal de notícias da Globo.

O artista, de 84 anos, estava internado há 15 dias e morreu "devido à complicações de problemas respiratórios", noticiou o portal, que acrescenta que a família de Juca Chaves pediu para que não fossem divulgadas mais informações.

Compositor, músico, humorista e crítico, Jurandyr Czaczkes Chaves, nome de batismo, nasceu em 22 de outubro de 1938, no Rio de Janeiro, mas há décadas que trocou a cidade de nascimento por Salvador, onde vivia no bairro de Itapuã com a família.

Juca Chaves era conhecido como "O Menestrel Maldito", denominação que lhe foi dada pelo poeta Vinicius de Moraes.

Formado em música clássica, Juca Chaves começou a carreira profissional em 1955, na TV Tupi, em São Paulo, sempre com humor ácido, inteligente e com críticas sociais, escreve o portal.

Durante a ditadura militar brasileira, que governou entre 1964 e 1985, Juca Chaves foi perseguido e viu-se forçado a exilar, tendo vivido seis anos entre Portugal e Itália.

Juca Chaves é autor de músicas que se tornaram sucesso no Brasil como "A cúmplice", "Menina", "Que saudade" e "Presidente Bossa Nova".

O músico foi candidato ao Senado pela Bahia em 2006 pelo PSDC e usou a poesia e o humor para pedir votos, e embora não tenha sido eleito, a sua campanha divertiu os baianos na época.

"Desta vez baiana gente, baiano de toda cor, o seu voto inteligente com justiça com amor, não será voto comprado, se tivermos no Senado, Juca Chaves senador", dizia no horário eleitoral.

Em 2015, Juca voltou a ganhar destaque com uma sátira que falava sobre a situação política do Brasil e defendia a Operação Lava Jato.

Com 60 anos de carreira, diversos bordões e sucessos, Juca convocava o público para os seus espetáculos com uma das suas frases célebres: "Vá ao meu show e ajude o Juquinha a comprar o seu caviar".

As cerimónias fúnebres realizam-se hoje no cemitério Bosque da Paz, onde o corpo de Juca Chaves será cremado.