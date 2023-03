Sérgio Marques lamenta que a comunicação social esteja concentrada e mostrou primeira páginas do DIÁRIO que diz hoje não serem possíveis. Algo que, enquanto cidadão, o preocupa.

“Hoje a juventude já não vê televisão e se calhar não lê o Diário de Notícias e o JM.”

“Eu não preciso de aparecer no Diário de Notícias para veicular a minha posição. Tenho o Facebook, tenho de ir para Twitter (…)”.

O ex-deputado congratulou-se com a existência de alternativas para as pessoas terem acesso a informações de garantiu que vai continuar activo. “Não faltam plataformas cívicas (…).Vou continuar activo, mas com outras vestes”.

Rui Caetano pediu a Sérgio Marques que identifique que obras foram inventadas e como é que sentiu a influência de Jaime Ramos, como afirmou nas declarações ao Diário de Notícias. Sérgio Gonçalves também questionou sobre a qualificação feita do antigo Governante, que passou de bestial a besta.

Respondeu Sérgio Marques que perguntem a quem o fez.