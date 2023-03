Ventura antevê que a “tensão” entre Marcelo e Costa “é ponto sem retorno”

O líder do Chega considera que “já ficou evidente que Marcelo Rebelo de Sousa já descolou de António Costa”, ao comentar a relação entre o Presidente da República e o Primeiro-ministro.

Depois do que disse Marcelo sobre o pacote ‘Mais Habitação’, mesmo que os socialistas tentem agora “amenizar” a relação entre os dois líderes, André Ventura está convencido que a relação entre o Primeiro-ministro e o Presidente da República “entrou num ponto sem retorno”, afirmou esta tarde à margem da visita a evento na freguesia dos Canhas, na Ponta do Sol.

“Marcelo já não confia neste governo” e também admite que acontece o mesmo com António Costa: “Este governo já não confia em Marcelo Rebelo de Sousa”. Para o líder do Chega “isto significa, com toda a probabilidade, que vamos ter uma espécie de conflito institucional, ou pelo menos, de tensão institucional” nos próximos anos. Como o Chega está convencido que o governo socialista “não chegará até ao fim [do mandato] por falta de condições, não por culpa do Presidente”, sublinha, Ventura aconselha Marcelo a manter-se “distante do governo”, para manter lucidez e capacidade de decidir, antevendo que venha “a ser chamado a tomar decisões muito em breve”.

De resto, acusa os socialistas de só se preocuparem em contra-atacar, ao concluir que o PS agora “lança os seus cães de fila todos para atacar quem ataca. Seja o Chega, seja o Presidente da República, seja qualquer outro líder partidário”, concretizou.