Estabilidade social na Madeira contrasta com a “balbúrdia” que se vive a nível nacional

O bom momento que se vive na Região – com a economia a crescer, o investimento a assumir igual tendência, o desemprego a registar quedas assinaláveis e a redução fiscal a ser uma prioridade – contrasta, no entender do líder dos social-democratas, com a “balbúrdia” que se vive a nível nacional, diferença essa ainda mais acentuada quando se compara a estabilidade social que existe na Madeira face à instabilidade e às recorrentes confusões que se têm verificado, no continente, de forma transversal e, por exemplo, nos sectores da saúde, da educação e dos transportes.

Miguel Albuquerque que, a este propósito, lembrou, entre outros exemplos, o facto da Região ter assumido medidas concretas de apoio aos empresários – e, não, medidas avulsas ou medidas que, caso não sejam concertadas, correm sérios riscos de falhar – assim como o facto de ter garantido, ao contrário do que sucedeu no continente, a recuperação integral do tempo dos professores, sabendo valorizar o papel destes profissionais e de todos aqueles que contribuem para o funcionamento dos serviços ao dispor dos cidadãos.

No fundo e em função da maioria que governa o país, “Portugal tem o maior Estado de sempre e aquele que gasta mais dinheiro, mas as prioridades estão erradas e aquilo que temos, atualmente, é uma sociedade cada vez mais dual, onde é notória a disparidade entre ricos e pobres”, disse.