Costa mantém apoio a proibição de novos carros a combustão após 2035

Portugal mantém o apoio à proposta de proibição das vendas de automóveis novos a combustão a partir de 2035, no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, e que a Alemanha e Itália anunciaram querer rever, disse hoje o primeiro-ministro.

"Não, Portugal não está a pensar mudar de posição, acho que é muito claro que devemos manter as nossas metas para a transição ecológica", disse António Costa, em declarações aos jornalistas no final do Conselho Europeu.

O primeiro-ministro destacou a necessidade da descarbonização da economia, que deve ser concretizada "tendo uma visão aberta sobre o conjunto das tecnologias que pretendem alcançar este objetivo", de atingir a neutralidade climática da União Europeia (UE) até 2050.

Costa salientou a existência de alternativas aos motores de combustão a gasolina e diesel, como as baterias a lítio, e que a tecnologia está em constante evolução, como no que respeita ao hidrogénio.

A Comissão Europeia propôs a proibição de venda, na UE, de novos automóveis ligeiros com motores de combustão a partir de 2035, num esforço de luta contra as alterações climáticas.

Recentemente, a Alemanha contestou esta decisão, com a qual já tinha concordado, propondo uma exceção para veículo movidos a biocombustível.