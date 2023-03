Deixem Jardim falar!

Boa noite!

O PSD e CDS desrespeitaram uma vontade expressa de Alberto João Jardim. O antigo presidente do Governo queria depor na Comissão de Inquérito para contar umas verdades sobre quem “não presta”. A oposição disponibilizou-se a convocá-lo para aquela que seria uma audição memorável, diria, “de loucos”. Só que a prudência orquestrada da parte desinteressada ditou leis.

Esta maioria tem medo de quê? É certo que, com tamanho impedimento, os madeirenses evitaram a ‘reprise’ do fastidioso espectáculo revisionista, mas que poderia ajudar a perceber melhor estranhas protecções a determinadas figuras social-democratas antes dos recentes actos de vingança.

Novo recorde

O madeirense Cristiano Ronaldo – que hoje voltou a ser considerado português! - passou a liderar isolado a lista dos futebolistas mais internacionais de sempre em todo o mundo. O craque da Quinta Falcão, do Andorinha e do Nacional é partir de agora de outra estirpe com 197 jogos de quinas ao peito.

Com 38 anos, deixa para trás Bader Al-Mutawa e graças a mais dois golos distancia-se no topo da lista dos marcadores por selecções, agora com um total de 120, já mais 10 do que o retirado iraniano Ali Daei.

Clubismo doentio

Para a história da caminhada rumo ao Euro2024 fica uma vitória quanto baste de Portugal sobre o Liechtenstein por 4-0. Mas também uma derrota sem precedentes para alguns energúmenos que foram a Alvalade. João Mário, ex-sportinguista que agora alinha no Benfica, entrou a poucos instantes do apito final e, foi assobiado e apupado por muitas das pessoas no estádio, não só quando pisou o relvado, mas sempre que teve alguma intervenção na partida. Um nojo. Quem não sabe deixar o clubismo doentio em casa em dia de jogo da selecção está a mais no futebol.

Impala(mado)

O empresário Jacques Rodrigues, líder do grupo Impala, foi hoje detido pela Polícia Judiciária, numa operação que deteve outras três pessoas e fez buscas em vários pontos do território nacional, tendo sido constituídos 10 arguidos.

A operação desenvolveu-se em Lisboa, Sintra, Cascais, Oeiras, Amadora, Santo Tirso, Porto, Matosinhos e Funchal. Leu bem, a Madeira esteve na rota da ‘Última Edição’, assente em oito buscas domiciliárias e 24 buscas não domiciliárias, das quais seis em empresas de comunicação social, quatro em gabinetes de revisores oficiais de contas e uma num escritório de advogados.

Aqueles que por cá, noutros tempos, apareciam muito nas “revistas de cabeleireiro” estão metidos nesta embrulhada?