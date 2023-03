Quénia recebeu 25 mil toneladas de trigo da Ucrânia para combater a fome

O Quénia, onde cerca de 4,4 milhões de pessoas passam fome devido à seca, recebeu 25.000 toneladas de cereais da Ucrânia, o primeiro carregamento a chegar ao país desde a assinatura do acordo sobre os cereais, anunciou hoje a ONU.

Em comunicado, o Programa Alimentar Mundial (PAM) afirmou que "o carregamento é o primeiro para os programas de assistência alimentar" daquela agência da ONU no Quénia desde a assinatura da Iniciativa de Grãos do Mar Negro, em julho de 2022, que abriu um corredor marítimo humanitário permitindo a exportação de produtos alimentares da Ucrânia.

O navio chegou na segunda-feira ao largo da costa queniana através do porto de Mombaça, onde o PAM recebe anualmente cerca de 200.000 toneladas de alimentos para distribuir por nove países da região.

O envio foi possível graças a contribuições financeiras de países como a Bélgica, República Checa, Itália, Países Baixos, Noruega, Eslovénia, Suíça e Reino Unido.

Na cerimónia de chegada do carregamento esteve presente o vice-presidente queniano, Rigathi Gachagua, que também acompanhou a entrega de mais de 16.000 toneladas de sorgo doadas pelos Estados Unidos.

"A insegurança alimentar e a subnutrição aguda estão a aumentar após uma quinta estação chuvosa consecutiva falhada que está a afetar tanto o Quénia como a região [do Corno de África]", recordou Lauren Landis, diretora nacional do PAM para o Quénia.

"Ao mesmo tempo que o número de quenianos afetados pela seca em curso continua a aumentar, estamos também a ver mais refugiados a fugir tanto das más chuvas como dos conflitos que chegam aos centros de acolhimento quenianos, todos a precisar de assistência urgente", acrescentou Landis.

Muitas partes do Quénia e de outros países do Corno de África estão a enfrentar os efeitos da pior seca dos últimos 40 anos, em que cerca de 4,4 milhões de quenianos não têm suficiente para comer, segundo o PAM.

Este número poderá aumentar ainda mais, para 5,4 milhões de pessoas, até junho, um aumento de 43% em relação ao ano anterior.

O impacto da falta de chuva está também a ser sentido na Etiópia, onde 11 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar, e na Somália, onde até 43.000 pessoas podem ter morrido de seca no ano passado, segundo um estudo divulgado na segunda-feira pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O chamado acordo de cereais corresponde na realidade a dois pactos no contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia: um assinado pela Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU para proporcionar uma saída para os cereais ucranianos através do Mar Negro, e outro selado por Moscovo e pela ONU para tentar facilitar as vendas de alimentos e fertilizantes russos.

A Rússia anunciou uma extensão do pacto no sábado, mas apenas por 60 dias.