CMF participa num Study Tour aos municípios bascos de Hernani e da Comunidade Intermunicipal de Sasieta

A vereadora do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal vai participar, entre os dias 22 e 24 de Março, num Study Tour promovido pela Associação Sistema Terrestre Sustentável ZERO que irá decorrer nos Municípios de Hernani e da Comunidade Intermunicipal de Sasieta. Esta participação surge após convite dirigido à Câmara funchalense.

O objectivo desta iniciativa passa por dar a conhecer exemplos que podem ser replicáveis na realidade portuguesa – Um Município recém-certificado 'Zero Resíduos' e uma Comunidade com vários Municípios candidatos.

"Dada a importância do Departamento de Ambiente no quotidiano dos munícipes do Funchal (Remoção Resíduos e Limpeza Urbana), bem como pela necessidade de aquisição de informação sobre novos métodos e estratégias de sucesso na recolha e transformação de resíduos urbanos, a CMF vai estar representada, neste Study Tour, pela vereadora do Ambiente, Nádia Coelho e pelo Diretor do Departamento de Ambiente, Nelson Bettencourt", refere uma nota enviada à comunicação social.

Com esta visita pretende-se partilhar com os técnicos, dirigentes e decisores dos municípios portugueses as soluções encontradas em alguns municípios do País Basco, mesmo que com desempenhos diferentes, mas enquadráveis no conceito Zero Resíduos.

A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável é a organização que, desde Junho de 2017, está encarregue da promoção do conceito em Portugal e de criar as condições para a operacionalização de uma rede de comunidades locais que implementam estratégias 'Zero Resíduos'. "O conceito ‘Zero Resíduos’ é definido pela ZWIA -Zero Waste International Alliance - como “uma meta que é ética, económica, progressiva, eficiente e visionária, para orientar os cidadãos e as instituições na alteração dos seus estilos de vida e práticas quotidianas, numa sociedade que, para ser sustentável, tem que se reintegrar nos ciclos naturais, onde os resíduos devem ver pensados como recursos”, explica.