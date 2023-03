Comunidade Educativa defende maior valorização do Ensino Profissional

Ponta do Sol recebeu a iniciativa 'Compromisso 2030', que tem sido levada a cabo pelo PSD-Madeira por todos os concelhos, sendo que uma das conclusões é que reconhecem que, "na Região, a educação é um das áreas com maior sucesso e estabilidade – quer do ponto de vista das condições que são criadas nas Escolas e relativamente aos alunos, quer ao nível da valorização das carreiras profissionais do pessoal docente e restantes técnicos, ao contrário do ambiente de instabilidade que se vive, a este nível, no continente português – é essencial que, para o futuro, haja margem para também valorizar outras áreas como a do ensino profissional – e não só a do Ensino Superior – quer por parte das Escolas quer por parte da própria comunidade educativa, abrindo-se espaço a que os jovens possam abraçar novas carreiras, muitas das quais com atual carência no mercado", lê-se numa nota de imprensa social-democrata.

"Uma aposta cuja necessidade reuniu consenso em mais uma sessão de auscultação local do 'Compromisso 2030', na área da Educação, desta feita levada a cabo no concelho da Ponta do Sol, onde estiveram cerca de 30 participantes, entre docentes, pais e elementos da comunidade educativa", salienta. Nesta reunião de trabalho na qual, "conforme explica o Coordenador do 'Compromisso 2030' para esta área, José Miguel Sousa, foi focada, igualmente, a necessidade de serem criadas condições nas Escolas para que, face ao envelhecimento da classe docente e dos restantes profissionais, designadamente os assistentes operacionais, os docentes nos últimos anos da carreira não trabalhem sozinhos em contexto letivo, mas, por exemplo, em pares pedagógicos".

Na ocasião "foi também defendida a reestruturação do atual modelo de avaliação dos docentes e outros técnicos, de modo a que se avance para um figurino que, reconhecendo o mérito, seja simultaneamente mais justo, eficaz e ajustado aos novos tempos, tanto para os avaliados como para o sistema", resume.

Foto DR/PSD

Assim, "a importância da aprendizagem ao ar livre e da participação dos alunos em atividades no exterior, em articulação com a sociedade e, também, com as empresas, foi outra das ideias também aqui neste concelho reiterada, numa oportunidade em que, tal como tem sucedido nos contactos anteriores, foi novamente reconhecido e valorizado o Programa de Aceleração da Digitalização da Educação na RAM, com grandes e evidentes investimentos tecnológicos a serem promovidos, pelo Governo Regional, em todas as Escolas da Região". E acrescenta: "Ainda quanto a este último ponto, deixaram-se apelos para que a evolução que tem vindo a ser registada – e bem – no campo do digital seja conciliada e equilibrada com diferentes abordagens não tecnológicas, nomeadamente no 1º Ciclo do Ensino Básico."

Por fim e entre outros temas, refere o PSD-Madeira, "fez-se também alusão ao processo de fusão de estabelecimentos de ensino, necessário à luz do contexto demográfico atual, relativamente ao qual, conforme expresso pelos participantes, seria importante assegurar a representatividade do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico nos órgãos de gestão da escola, tendo em atenção a especificidade destes níveis de escolaridade".