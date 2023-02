Portugal concorre ao Património Mundial só com as Levadas da Madeira?

Susana Prada, tutelar da pasta do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas do Governo Regional da Madeira revelou, em primeira mão, na sexta-feira, 24 de Fevereiro, que as Levadas da Madeira são o bem de Portugal escolhido para a candidatura a Património Mundial da UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

O anúncio foi feito por ocasião da apresentação do livro 'Levadas da Madeira - uma herança para o mundo', da autoria do jornalista do DIÁRIO Marco Livramento, que decorreu no auditório do Museu da Electricidade da Madeira - Casa da Luz. A obra inédita, editada pela empresa Diário de Notícias em português e em inglês, retrata a história e a herança das Levadas da Madeira.

Dos 19 bens inscritos na Lista Indicativa do Estado Português, as Levadas da Madeira terão sido, de facto, escolhidas para a candidatura a Património Mundial?

As ‘Levadas da Ilha da Madeira’ passaram a integrar a Lista Indicativa do Estado Português a Património Mundial da UNESCO em 2017, na categoria ‘Sítio Cultural’. Os bens considerados de valor universal excepcional devem ser apresentados ao Centro do Património Mundial pelo menos um ano antes da candidatura já que o bem indicado à Lista do Património Mundial só será considerado candidato caso já tenha sido incluído na Lista Indicativa.

Desde 2020 que a Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas começou a trabalhar com afinco na candidatura das Levadas a Património Mundial junto da Comissão Nacional da UNESCO. O DIÁRIO tem noticiado as várias fases do processo:

Após a avaliação da candidatura, o Estado Português decidiu concorrer com o bem ‘Levadas da Ilha da Madeira’ a Património Mundial. A revelação foi feita por Susana Prada e confirmada, ao DIÁRIO, pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo.

Esta é a única candidatura de Portugal a Património Mundial, é uma candidatura nacional e que obedeceu todos os critérios estipulados pela UNESCO. Paulo Cafôfo

O Secretário de Estado, natural do Funchal, garante que o País “defenderá a candidatura das Levadas a Património Mundial”.

Esta candidatura julgo que tem todas as condições para ser bem sucedida, da parte do Governo Português tudo será feito para que tal aconteça. Paulo Cafôfo

A candidatura conta com oito canais construídos entre os séculos XVIII e XX, nomeadamente as levadas do Rei, do Caldeirão Verde, do Risco, das 25 Fontes, do Alecrim, do Norte, dos Tornos e da Serra do Faial, numa extensão total de 75 quilómetros, percorrendo quase toda a ilha da Madeira, entre o norte e o sul, grande parte através da floresta Laurissilva.

Cabe agora ao Comité Intergovernamental do Património Mundial decidir inscrever as ‘Levadas da Ilha da Madeira’ na Lista do Património Mundial, que conta actualmente com 1.157 bens de valor universal excepcional, de 167 países, distribuídos pelas categorias ‘Sítio Cultural’, ‘Sítio Natural’ e ‘Sítio Misto’.

Portugal reúne um conjunto de 17 bens com a denominação de Património Mundial, todos da categoria ‘Sítio Cultural’, excepto a Laurissilva da Madeira, um ‘Sítio Natural’, que foi classificado Património Mundial Natural em 1999, o único bem da Região Autónoma da Madeira com essa distinção até ao momento.

A decisão deverá ser conhecida em 2024. Paulo Cafôfo destaca as levadas como sendo um "património que é da Região e que orgulha o País", lembrando a importância da sua preservação e promoção que têm impactos "não só na manutenção do património, mas também no turismo da Madeira, o principal sector da Região".

As levadas da Madeira fazem parte do nosso cartaz turístico, são únicas neste serpentear pela Laurissilva e pelas nossas montanhas, têm ainda uma função prática de irrigar os campos agrícolas. Com os anos e com o crescimento do turismo têm sido adoptadas para percursos pedestres e é algo já conhecido mundialmente, particularmente pelos turistas que visitam a Madeira. Paulo Cafôfo

A UNESCO adoptou em 1972 a Convenção do Património Mundial, Cultural e Natural, que tem por objectivo proteger os bens patrimoniais dotados de um valor universal excepcional. Em 1976, foram criados o Comité do Património Mundial e o Fundo do Património Mundial e em 1979 foram feitas as primeiras inscrições de bens na Lista do Património Mundial.

No documento de apresentação da Lista Indicativa de Portugal, as ‘Levadas da Ilha da Madeira’ são descritas como uma “obra de engenharia hidráulica

As Levadas são um sistema de canais ou aquedutos de muitos quilómetros de extensão, na sua maioria margeando montanhas, mas também passando por elas, com vários troços sobre rochas escarpadas, para trazer água de diversas fontes para seus usos intermediários ou finais. Hoje, as 'Levadas da Madeira’ constituem um excepcional empreendimento multifuncional, transportando água para consumo humano, para fins agrícolas e produção de energia eléctrica. São também caminhos de descoberta e contacto com a natureza e a paisagem agrícola, tornando-se um ‘ex libris’ da Região. ‘Levadas da Ilha da Madeira’

As Levadas da Madeira contemplam diferentes estatutos de protecção no âmbito da Rede Ecológica Europeia – Rede Natura 2000, como de reservas naturais totais e parciais, paisagens protegidas e áreas de recreio.

O projecto de candidatura das Levadas da Madeira a Património Mundial, coordenado por Susana Fontinha, resulta de um trabalho de quatro anos, que envolveu a Secretaria Regional de Ambiente, a Empresa de Electricidade da Madeira, a empresa Água e Resíduos da Madeira e a Direcção Regional da Cultura, contando ainda com a colaboração do historiador Rui Carita, do engenheiro civil especializado em hidráulica Jorge Pereira e do geógrafo Raimundo Quintal.

Em suma, é verdade que as levadas são o bem escolhido pelo Estado português para concorrer à distinção de Património Mundial da UNESCO em 2023-2024.