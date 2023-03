China ao lado da Rússia na rejeição de declaração final do G20

A China juntou-se à Rússia hoje na recusa ao texto final da reunião do GV na Índia, rejeitando os pedidos de retirada das forças russas da Ucrânia que constam do documento.

Os dois países foram os únicos membros do G20 a não querer assinar a declaração que exige "a retirada completa e incondicional da Rússia do território da Ucrânia".

O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, confirmou hoje em Nova Deli, na Índia, que não haverá uma declaração conjunta no final da reunião ministerial do G20 e culpou os países ocidentais pelo fracasso.

"Falámos com boas maneiras. Bem, os nossos colegas ocidentais tornaram-se muito maus nesta matéria. Não pensam mais em diplomacia, apenas fazem chantagens e ameaças a todos", disse Lavrov aos jornalistas.

"Infelizmente não foi possível aprovar a declaração conjunta dos ministros do G20, os nossos colegas ocidentais, tal como há um ano durante a presidência indonésia, tentaram (...) com mentiras e declarações retóricas, trazer a situação da Ucrânia para o primeiro plano", declarou Lavrov.

O chefe da diplomacia russa acrescentou que a proposta ocidental "foi apresentada com o disfarce da chamada agressão russa" à Ucrânia.

Segundo Lavrov, no lugar da declaração final, será divulgado um resumo das discussões no âmbito do G20, grupo das principais economias ricas e em desenvolvimento do mundo.

"A discussão, pelo menos nos discursos das delegações ocidentais, caiu em declarações emocionais. E tudo isso, naturalmente, prejudicou o debate normal dos problemas reais que estão na agenda do G20", afirmou Lavrov.

O chefe da diplomacia russa enfatizou que, como resultado dessa posição dos países ocidentais, "a declaração foi bloqueada".

"Os resultados das discussões serão apresentados em um resumo a ser apresentado pela presidência indiana. Espero que reflitam objetivamente a troca de opiniões que ocorreu", sublinhou o ministro russo.

Sobre o conflito na Ucrânia, Lavrov declarou novamente que a Rússia "nunca recusou propostas sérias, que são apresentadas a partir da aspiração sincera de alcançar uma solução política", sublinhando que os países ocidentais apelam à Russia ao diálogo, mas não a Ucrânia.

A reunião do G20, que aconteceu em Nova Deli, na Índia, terminou hoje.