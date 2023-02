China desmantelou mais de 160 grupos de crime organizado em 2022

A polícia chinesa desmantelou mais de 160 grupos de crime organizado em 2022, anunciou hoje o ministério de Segurança Pública do país asiático.

O trabalho contra o crime organizado durante o ano passado "consolidou as conquistas" de uma campanha iniciada em janeiro de 2018, segundo o ministério. Entre os grupos de crime organizado, 28 atuavam no meio rural e o seu desmantelamento contribuiu para "manter efetivamente a ordem social no interior", apontou a mesma fonte.

Em 2022, foram executados mais de 20.000 processos criminais, de acordo com o ministério.

O Supremo Tribunal Popular chinês disse este ano que o país registou em 2022 a menor taxa de crimes violentos, incluindo homicídios, sequestros e roubos, nas últimas duas décadas, apontando que a China é "um dos países mais seguros do mundo".

O judiciário chinês, que não tem independência face aos poderes executivo ou legislativo, tem uma taxa de condenação de réus de cerca de 99 por cento, segundo dados oficiais de 2013.

Organizações como a Amnistia Internacional (AI) denunciam que a tortura continua a fazer parte da rotina policial para extrair confissões forçadas na China.