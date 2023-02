Pelo menos 17 migrantes morrem em acidente rodoviário no México

Pelo menos 17 migrantes morreram, no domingo, num acidente rodoviário no estado central mexicano de Puebla, informaram na segunda-feira as autoridades.

Todos os mortos eram migrantes, oriundos da Venezuela, da Colômbia e de outros países da América Central.

Quinze dos 45 passageiros morreram no local, e dois num hospital. Cinco foram hospitalizados e encontram-se em estado crítico.

Os migrantes utilizam frequentemente camiões e autocarros para viajar através do México para chegar à fronteira dos Estados Unidos. Uma vez que viajam frequentemente amontoados em transportes inseguros, ilegais ou clandestinos, os acidentes não são invulgares.

Em 2021, um camião que transportava migrantes capotou numa autoestrada perto da cidade de Tuxtla Gutierrez, com o acidente a causar 56 mortos.