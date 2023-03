Roberto Martínez tentou mas Rafa continua indisponível para a selecção

O selecionador português de futebol, Roberto Martínez, confirmou hoje que Rafa manteve a decisão de continuar indisponível para representar a equipa de Portugal, mesmo depois de ter falado com o jogador do Benfica.

"Rafa é um jogador fantástico. Tentei falar com ele, mas ele acho que o seu tempo na seleção acabou. Temos de respeitar. É a sua opinião e é um jogador com muita experiência", afirmou Roberto Martínez.

Cristiano Ronaldo na primeira convocatória de Roberto Martínez Cristiano Ronaldo, jogador com mais jogos (196) e golos (118) por Portugal, entrou hoje na primeira convocatória do espanhol Roberto Martínez como selecionador luso, para os dois primeiros encontros de apuramento para o Euro2024.

O técnico espanhol falava em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos depois de ter divulgado a sua primeira lista de convocados como selecionador nacional.

Na estreia do Grupo J de qualificação para o Euro2024, que vai decorrer na Alemanha, Portugal defronta o Liechtenstein, em 23 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, atuando três dias depois no Luxemburgo.

O agrupamento inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.

Roberto Martínez garante que exclusão de Ronaldo nunca foi hipótese O selecionador português de futebol, Roberto Martínez, afirmou hoje que a hipótese de deixar Cristiano Ronaldo de fora da sua primeira convocatória nunca existiu e destacou o "compromisso" do avançado de 38 anos com a equipa.

Roberto Martínez foi o escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para render Fernando Santos, que abandonou o cargo após o Campeonato do Mundo do Qatar, no qual a seleção nacional alcançou os quartos de final.

Santos estava no comando da equipa desde 2014, tendo conquistado o Euro2016 e a primeira edição da Liga nas Nações, em 2019.