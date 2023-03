“Mais de 90% da população portuguesa não sabe como funciona uma assembleia regional”

A abertura de uma delegação da associação cívica SEDES na Madeira, cuja sede foi inaugurada hoje pelo Presidente da República, vai contribuir para divulgar a importância das autonomias regionais no território continental. É uma convicção do presidente da assembleia geral da SEDES, José Roquette, partilhada, esta tarde, na abertura de uma conferência sobre o tema ‘Madeirensidade’ que decorre este sábado no parlamento regional.

“Um dos pontos importantes que a SEDES pode ajudar à democracia portuguesa é assumir como missão que Portugal fora da Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores tem de conhecer melhor como funciona uma região autónoma. Mais de 90% da população não sabe como funciona uma assembleia regional”, disse José Roquette, que entende que a associação pretende contribuir para melhorar a qualidade da nossa democracia.

José Roquette afirmou ainda que não percebe “porque é que a nossa classe política tem medo da regionalização”. Um sintoma desse problema é o facto do relatório da Comissão Independente para a Descentralização, presidida por João Cravinho e da qual fez parte Alberto João Jardim, ter sido entregue em Julho de 2019 e ter sido metido “numa gaveta qualquer”, esquecendo-se as conclusões.