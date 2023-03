Consultas de especialidade de Imunoalergologia no Porto Moniz

O programa “+Hospital na Comunidade RAM” contou, no dia 14 de março, com as primeiras consultas da especialidade de Imunoalergologia, no Centro de Saúde do Porto Moniz.

A Imunoalergologia é uma das especialidades, a participar na estratégia de cuidados de saúde hospitalares de proximidade em articulação com os cuidados de saúde primários.

As consultas foram realizadas pela médica e coordenadora da Unidade de Imunoalergologia, Rita Câmara, que afirma “que é uma mais-valia para a população”.

Esta descentralização da medicina hospitalar pretende, contribuir para a integração de cuidados de saúde e para a proximidade à população.

O SESARAM disponibiliza à população as consultas das especialidades hospitalares, contribuindo para uma melhor acessibilidade aos serviços de saúde.

Este programa foi organizado pelas Direções Técnicas do SESARAM (Direção Clínica, Direção de Enfermagem e Coordenador dos Centros de Saúde) em articulação com a Unidade de Imunoalergologia, liderado pela médica especialista Rita Câmara.