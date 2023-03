Aperto no cinto que vai continuar e feito 'milionário' do Sporting em destaque nas capas

Bom dia. Estes são os grandes destaques dos jornais nacionais desta sexta-feira.

No semanário Expresso:

- "Daniel Sampaio sobre abusos: 'Os bispos sabem que nós sabemos que eles sabem muita coisa'"

- "Marques Mendes avalia candidatura a Belém"

- "Fecham 18 lojas por dia: as de roupa são as mais afetadas"

- "Investigação. As fotografias inéditas do 25 de Abril"

- "Preço sobe 16% e atira idosos para lares sem condições"

- "Marinha sem militares para todos os navios"

- "25 blocos de partos vão para obras"

- "Governo ainda estuda como evitar indemnização à CEO da TAP"

- "Crise na banca não trava subida de juros do BCE"

- "Cavaco fala sobre habitação"

- "Guarda homenageia Balsemão"

- "Polónia dá quatro aviões à Ucrânia"

- "Sonae avisa: A fixação de preços máximos para alguns alimentos pode deixar as prateleiras dos supermercados vazias"

No semanário Nascer do Sol:

- "Dedo do PCP na insubordinação na Madeira? Almirante sem medo do 'circo' montado"

- "Igreja e juristas criticam contradições da comissão"

- "Matos Fernandes em xeque com cacilheiros elétricos que chegaram sem baterias"

- "Isaltino Morais: 'Este pacote da habitação não é para aplicar, nem resolve nada'"

- "Edmundo Martinho lança novo jogo social antes de sair da Santa Casa"

- "Açores. IL assume que todos queriam rasgar acordo com o Chega"

- "José Manuel Bolieiro. PSD mantém de pé coligação com CDS e PPM"

- "Banca. Sistema treme mas piores cenários estão fora de causa"

No Correio da Manhã:

- "Benfica paga 747 mil euros por silêncio de gestor. Ex-administrador [Miguel Moreira] recebeu indemnização na hora da saída"

- "Arsenal-Sporting 1-1 (3-5 penáltis). Sporting dá chapelada em Londres"

- "Sorteio da Champions é hoje. Águias jovens na Europa dos tubarões"

- "Sondagem. Chega de Ventura mais próximo de PSD e PS"

- "Saiba como funciona a ajuda às rendas e aos juros da habitação"

- "Doentes curados. Remédio dá esperança contra a leucemia"

- "Transtejo. Compra de barcos elétricos sem bateria"

- "Caso O-negativo. Direito de resposta de Lalanda e Castro"

- "Abusos na igreja. Bispo do Porto afasta três padres"

- "Redação aberta mostra segredos do sucesso do CM e CMTV"

No Público:

- "Eutanásia só no caso de suicídio assistido ser impossível"

- "Apoio às rendas vai até 200 euros por mês com retroativos a janeiro"

- "Cinema. As dores do proletariado global no corpo de Beatriz Batarda"

- "Alexandra Reis ficou sem resposta quando se ofereceu para sair da TAP"

- "Direito de resposta. Gabinete de Gouveia e Melo e a revolta no navio Mondego"

- "França. Macron aprova subida da idade da reforma por decreto"

- "Futebol. Sporting surpreende Arsenal e segue em frente na Europa"

- "Política monetária. BCE subiu mesmo as taxas mas mercados duvidam de que o volte a fazer"

- "Contestação. Das escolas aos transportes e hospitais: guia para a greve de hoje na função pública"

No Jornal de Notícias:

- "Apoio às rendas só chega a um sexto dos inquilinos"

- "Arsenal 1-1 Sporting, 3-5 nas grandes penalidades. Chapeau! Golaço de Pote e defesa de Adán levam leão aos quartos da Liga Europa"

- "Bispo do Porto afasta três padres suspeitos de abusos"

- "Portugueses gastam cada vez mais em medicamentos para dormir"

- "Caso Mondego. Advogado questiona imparcialidade da Marinha"

- "Moita. Cadáver dentro de poço com pés e mãos amarrados"

- "Porto. Prédios devolutos em Lordelo ocupados por marginais"

- "Transtejo. Gestores caem após compra de barcos sem baterias"

- "'Estou aqui porque devo essa verdade à memória da Sara'. Tony Carreira quer ver julgados por negligência os envolvidos no acidente em que morreu a filha"

No Diário de Notícias:

- "António Costa Silva: 'Sempre que se fixa preços administrativamente as coisas não funcionam' [Entrevista DN-TSF ao Ministro da Economia e do Mar]"

- "Número de greves explodiu no início do ano e função pública paralisa hoje"

- "Liga Europa. Sporting bate o Arsenal nos penáltis e está nos quartos-de-final"

- "Habitação. Apoios à renda e ao crédito chegam a rendimentos de 3 mil euros mensais"

- "Abusos na Igreja. Dos 106 suspeitos, um terço já morreu e oito padres foram afastados"

- "Juros nos 3,5%. Lagarde junta-se a Bruxelas e exige fim imediato de ajudas contra a crise"

- "Guerra na Europa - Polónia envia caças para a Ucrânia e surpreende aliados da NATO"

No Negócios:

- "Apoios no crédito e rendas vão chegar a mais famílias"

- "Entrevista a Paulo Amado: 'O Guia Michelin perturba o bem-estar na gastronomia'"

- "Sondagem. PS e PSD a par. Chega destaca-se"

- "Bancos nacionais com exposição quase nula ao Credit Suisse"

- "Lagarde dá prioridade ao combate à inflação"

- "Futebol - Três grandes encurralados pela pressão financeira"

No O Jornal Económico:

- "Receios de 2008 voltam em força e aliviam subida das taxas de juro"

- "Sócio da VdA confirma que Governo pediu apoio jurídico sobre CEO da TAP"

- "'A política deste Governo foi uma desilusão' [presidente da Confederação de Comércio e Serviços, João Vieira Lopes]"

- "Lusofonia. 'Portugal deve ser visto como a porta de entrada do Brasil na Europa': António Carlos Pinheiro, presidente da Funcex"

- "'Insurtech': Future Healthcare abre processo de venda e seguradora Ageas está na corrida"

No A Bola:

- "Arsenal-Sporting 1-1 (3-5 Pen.). Monumental"

- "Grande Sporting, grande noite europeia, grande jogo, grande qualificação"

- "É hoje o sorteio europeu de águias e leões. Quartos-de-final da Liga dos Campeões e Liga Europa andam à roda a partir das 11 h"

No Record:

- "Arsenal-Sporting 1-1 (3-5 pen). Leões! Sporting faz exibição brutal e está nos quartos da Liga Europa"

- "Benfica. 'Adeptos do Benfica têm paixão profunda', Schmidt confessa-se na Alemanha"

- "FC Porto. Depois da eliminação europeia. Otávio lidera reação na Pedreira"

E no O Jogo:

- "Arsenal 1-Sporting 1 - Defesa de Adán nos penáltis e golaço de Pote põem leões nos 'quartos' da Liga Europa: O destino nas mãos"

- "Amorim: 'Fomos felizes nos penáltis mas merecemos'"

- "Adán: 'Arsenal era a melhor equipa da competição'"

- "FC Porto. Pedreira é o estádio onde os dragões têm pior taxa de êxito desde 2017/18 - Conceição em terreno hostil"

- "Braga. Salvador dá a receita para a receção de domingo ao campeão: 'Entrar para ganhar'"

- "Benfica. Águias marcam que se fartam mas eficácia defensiva impressiona - Um muro encarnado"

- "V. Guimarães. Médio fica ligado aos minhotos até 2027 - Dani Silva renova e tem cláusula de 30 milhões"

- "Liga 3. Brasileiro é dono de Cruzeiro e Valladolid - Ronaldo 'Fenómeno' de olho no Amora"