Desobediências

Boa noite!

Gouveia e Melo não brinca em serviço e não pactua com insubordinações orquestradas. Nem com as ‘fakes’, as mesmas que, há dois dias, já tinham ido ao ‘fact chek’ do DIÁRIO.

Só que na vinda ao Porto do Funchal o almirante pode não ter sido prudente, ao julgar sem ouvir todas as partes. E assim não acalmou a agitação na Marinha que ganha outros contornos num País com elevada apetência para transformar os 13 implicados em heróis. Um assunto a seguir de perto, antes que novos navios atrevidos e desobedientes passem ao largo sem escolta.

Vai uma aposta?

Marcelo Rebelo de Sousa chega amanhã à Madeira e quase de certeza que vai surpreender. Para evitar novos dissabores, convém, por exemplo, que toda a guarnição do NRP Mondego esteja a bordo! Recomenda-se ainda que os bares de poncha da baixa funchalense tenham fruta fresca pois o Presidente também já fez saber que abomina concentrados.

“Hora de burro”!

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol moveu um processo ao Marítimo. Tudo por causa da entrada em campo das duas crianças, adeptas encarnadas, logo, passíveis de serem classificadas como desobedientes, no final do jogo de domingo passado. O organismo federativo aguarda agora esclarecimentos das forças de segurança presentes nos Barreiros.

Já se sabe que o clube falhou em vários aspectos da organização do desafio, mas tamanha implicação configura perseguição. É certo que os precedentes evitam-se, que as normas cumprem-se, mas deixem-se de figuras tristes os coveiros da espontaneidade clubística sem intuitos de malvadez. Os pequenos ‘invasores’ não fizeram mal à relva, arrancaram sorrisos aos jogadores, cumpriram um sonho impossível e estavam acompanhados pelos pais, por sinal, identificados pela PSP. Fácil!

O e-mail do dia

A Azores Airlines, companhia subsidiária do Grupo SATA, vai operar um voo semanal entre a Madeira e Toronto, com escala nos Açores, a partir do dia 2 de Junho. O Turismo que se empenha na diversificação de mercados de origem agradece, quem tem família no Canadá idem, mas a malta emigrante na África do Sul e na Venezuela é que não vê a hora de ter ligações aéreas privilegiadas com a Região. A culpa será só de Paulo Cafôfo ou quem tutela as comunidades madeirense descuidou-se?

‘Mural da estória’

O actor britânico Nigel Miles-Thomas está na Madeira para evento especial que acontece amanhã, no Royal Savoy, e que envolve um ‘jantar mistério’. Nas imediações daquela unidade hoteleira haverá esta sexta-feira mais jantares empolgantes e nem nos referimos ao repasto presidencial na Quinta Vigia. Não há fome que não dê em fartura.

Há mais ingleses pela frente

Hoje, o Arsenal, o líder do campeonato inglês, mais focado nessa competição do que na Liga Europa, perdeu frente ao Sporting, que através de Pedro Gonçalves, voltou a marcar um golo soberbo. Ontem, o Liverpool, uma autêntica sombra da equipa finalista da Champions do ano passado, sofreu seis golos do Real e ficou pelo caminho. Como pelos vistos os ingleses estão a tornar-se apetecíveis, será que amanhã no sorteio dos quartos e das meias-finais da Liga dos Campeões o Benfica é presenteado com o Chelsea e o Manchester City enquanto na segunda competição o Sporting mede forças com o Manchester United?