Motociclista ferido em ‘choque’ em Santo António

Um homem de 57 anos ficou ferido ao final da tarde desta quarta-feira, na sequência de um acidente de viação ocorrido na Avenida da Madalena, em Santo António.

A moto que conduzia colidiu com um carro, deixando-o com escoriações no corpo. O motociclista foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça após ter sido socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.