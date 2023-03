PR do Malaui apela à ajuda internacional face à passagem do ciclone Freddy

O Presidente do Malaui, Lazarus Chakwera apelou hoje à ajuda internacional para lidar com a devastação causada pelo ciclone Freddy, que classificou como "uma tragédia nacional", tendo decretado duas semanas de luto nacional.

A passagem do Freddy pelo Malaui provocou a morte de pelo menos 225 pessoas e no decreto presidencial de luto nacional notifica-se que as bandeiras ficarão a meia haste durante os primeiros sete dias.

"Este ciclone é o terceiro em 13 meses a atingir o nosso país. É a prova das realidades das alterações climáticas", disse Chakwera num discurso transmitido pela televisão.

O Presidente esteve no início do dia em Blantyre, a capital económica e epicentro da catástrofe, onde assistiu a uma cerimónia em memória das vítimas do ciclone.

"Esta é uma tragédia nacional. Apelo aos parceiros e doadores internacionais para que prestem mais assistência face à destruição e danos causados pelo ciclone tropical Freddy", apelou.

Em Moçambique, a segunda passagem do ciclone Freddy provocou, desde sexta-feira, pelo menos 21 mortos na província da Zambézia, centro do país, segundo um novo balanço oficial, ainda preliminar, apresentado na terça-feira.

Os números poderão subir à medida que decorre o levantamento dos prejuízos, admitiu o Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD) de Moçambique.

Num primeiro embate, em 24 de fevereiro, o ciclone tinha provocado 10 mortes em Moçambique.

O Freddy, descrito como "fora da norma" pelos meteorologistas, já é um dos ciclones mais duradouros e que realizou uma trajetória mais longa nas últimas décadas, percorrendo mais de 10.000 quilómetros desde que se formou no norte da Austrália, em 04 de fevereiro, e cruzou o oceano Índico até ao sul do continente africano.

O ciclone atingiu pela primeira vez a costa leste de Madagáscar em 21 de fevereiro e, depois de atingir Moçambique, regressou à ilha a 05 de março, onde quase 300.000 pessoas foram afetadas e 17 morreram, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas.