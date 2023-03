Maduro oferece apoio à China para criar uma "alternativa ao capitalismo"

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comprometeu-se hoje a trabalhar na construção de uma "alternativa ao capitalismo" que promova o desenvolvimento conjunto das nações, durante uma videoconferência com o Partido Comunista Chinês.

Durante o evento, descrito como um "diálogo de alto nível", Maduro declarou o total apoio do Governo de Caracas e do povo venezuelano à liderança do Presidente chinês, Xi Jinping, e ao plano de construção de um "mundo desenvolvido e igualitário, longe das ideias capitalistas".

No discurso transmitido no canal estatal VTV, Nicolás Maduro adiantou que conta com o apoio do povo venezuelano para o "esforço de construir uma civilização que integrem todos" em alternativa ao "capitalismo selvagem neoliberal".

O Presidente venezuelano descreveu a alternativa como uma "nova civilização" assente na "igualdade, paz, harmonia, união e desenvolvimento partilhado".

Maduro disse ainda que a Venezuela avança para a recuperação e crescimento depois de um período de resistência e que os próximos anos serão de "conquistas e de progresso" através do esforço de todos os povos.

A Venezuela tem enfrentado nos últimos anos um clima de grande instabilidade política, situação que se soma a uma grave crise económica e social.

Devido ao clima de crise e de incerteza, cerca de 7,2 milhões de venezuelanos saíram do país nos últimos anos, com a maioria a deslocar-se para países da América Latina e Caraíbas.

O país conta com uma significativa comunidade de portugueses e de lusodescendentes.