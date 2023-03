Presidente de Taiwan confirma visita aos EUA apesar de avisos da China

A Presidente de Taiwan, Tsai Ing Wen, confirmou hoje que vai viajar para os Estados Unidos, onde reunirá com o líder da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, apesar dos avisos do Governo da China.

Tsai revelou que fará uma escala nos Estados Unidos para se encontrar com o congressista Republicano McCarthy no estado da Califórnia, numa digressão que a levará à Guatemala e a Belize.

Recentemente, Pequim avisou que a eventual visita oficial de Tsai aos Estados Unidos significaria uma "violação da soberania do país", lembrando que "Taiwan faz parte da China".

Esta semana, a diplomacia chinesa voltou a repetir que os Estados Unidos devem deixar de interferir nas questões internas do seu país e acrescentou que Pequim mantém a "opção de agir" se Taiwan insistir na sua independência.

Em resposta, o chefe do departamento de assuntos norte-americanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, Douglas Hsu, disse que a China "não tem o direito de criticar ninguém pelos seus contactos e interações com outros países".

Na quarta-feira, McCarthy confirmou que receberá a Presidente de Taiwan, mas negou qualquer plano, para já, de retribuir a visita com uma viagem à ilha.

Ainda assim, McCarthy assegurou que a China não condicionará os seus movimentos.

"Eles não podem dizer-me para onde posso ou não posso ir", disse o líder da maioria Republicana na Câmara de Representantes dos EUA.