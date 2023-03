ARAE regista em 2 meses e meio quase metade das queixas face a 2022

Hoje, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, a celebração da data está ligada a uma área relacionada com o desenvolvimento sustentável e à transição digital.

Durante esta tarde está a decorrer a conferência ‘O contributo do Direito do Consumo para a Transição Ecológica e Digital', no Colégio dos Jesuítas.

Ver Galeria

Rita Andrade, secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, afirma que este ano não houve muito registo de reclamações, mas, sim, mais pedidos de informação, pois as pessoas precisam de esclarecimentos adicionais

Os nossos consumidores estão cada vez mais informados, mais cientes dos seus direitos. Rita Andrade, secretária regional da Inclusão Social e Cidadania

O departamento de Defesa do Consumidor, organismo ligado do Governo Regional, tem registado tanto este ano como no ano passado pedidos de informação ligados à habitação e ao aumento das taxas de juro. Em cerca de 90% das situações conseguiu-se chegar a acordo entre o cliente e o fornecedor.

Já Luís Miguel Rosa, inspector da ARAE que também está presente nesta conferência, afirma que houve um aumento de cerca de 19% face ao ano passado.

Registamos cerca de 3.700 reclamações no ano passado e este ano 1.300 reclamações (sendo estes dados referentes até meados deste mês de Março) pois as áreas de maior incidência são com questões de higiene e segurança alimentar e também na questão das grandes superfícies. Luís Miguel Rosa, inspector da ARAE

A ARAE já registou quase metade das reclamações verificadas no ano passado.