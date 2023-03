Russos dizem controlar "praticamente metade" do território de Bakhmut

As autoridades russas na região de Donetsk afirmaram hoje que as forças militares da Rússia controlam quase metade do território da cidade de Bakhmut, epicentro dos combates no leste da Ucrânia.

"A nossa artilharia, o nosso equipamento e as nossas tropas estão dentro [da cidade]. Controlam quase metade de Artiomovsk [nome russo de Bakhmut]", declarou Yan Gaguin, assessor do líder interino de Donetsk, Denis Pushilin, à televisão russa.

Gaguin apontou que Bakhmut se tornou um "matadouro" para as tropas ucranianas.

No entanto, o assessor não descartou as tentativas dos ucranianos de realizarem operações ofensivas na cidade para evitar a sua queda.

Anteriormente, especialistas russos afirmavam que as forças de Moscovo controlavam cerca de 40 por cento do território de Bakhmut, onde os combates começaram há mais de oito meses.

O chefe do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, admitiu na segunda-feira que os soldados ucranianos defenderão a cidade sitiada "até ao fim".

"Vão lutar por Artiomovsk até ao fim, isso é evidente", disse Prigozhin na rede social Telegram.

Prigozhin também acrescentou que os combatentes do grupo Wagner também deverão realizar o seu trabalho até ao fim.