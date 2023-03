Sobe para seis mortos o número de mortos no naufrágio na costa do Gabão

Pelo menos seis pessoas morreram e 31 foram dadas como desaparecidas após o naufrágio de um pequeno 'ferry' no Gabão, que ocorreu na quinta-feira, segundo o novo balanço anunciado hoje pelo Governo do país.

Na quinta-feira, o primeiro balanço das autoridades gabonesas indicava que dois corpos tinham sido recuperados do mar.

De acordo com o governo local, as buscas pelos desaparecidos continuam hoje na região do naufrágio.

O naufrágio do 'ferry' Esther Miracle, um pequeno navio de passageiros e carga que ligava Libreville ao porto petrolífero de Port-Gentil, ocorreu na madrugada de quinta-feira, não muito longe da costa do país.

Entre os mortos está pelo menos uma criança e as autoridades declararam também que 124 pessoas foram resgatadas com vida, das 161 que constavam numa lista oficial registada pelas autoridades gabonesas.

"Um barco com mergulhadores está a tentar localizar os destroços. Não vamos parar as buscas até localizarmos os destroços e termos certeza de que recuperamos todos os corpos", garantiu o primeiro-ministro gabonês, Alain-Claude Bilie-By-Nze, no domingo.

O Governo não informou hoje se os restos do navio já foram localizados.

Na quinta-feira, o procurador de Libreville, André Patrick Roponat, disse à agência de notícias AFP que foi aberta uma investigação para tentar determinar as causas do naufrágio.

O 'ferry' pertence a empresa privada Royal Cost Marine (RCM), que está incontactável desde a sexta-feira, de acordo com a AFP.

A grande maioria dos sobreviventes foi resgatada na quinta-feira, nomeadamente graças à intervenção de embarcações privadas, nomeadamente barcos de pescadores, um navio de um grupo petrolífero privado e um barco patrulha da Marinha francesa.

O naufrágio ocorreu não muito longe da costa, à entrada do golfo onde se localiza Libreville, capital deste pequeno estado africano rico em petróleo.