Marinha realizou duas acções de salvamento em Fevereiro nos mares da Madeira

Durante o mês de Fevereiro, a Marinha registou, nos mares da Madeira, duas acções, das quais resultaram duas vidas salvas.

Em comunicado enviado à comunicação social, a Marinha refere que, no mês passado, houve um total de 63 acções de salvamento. Desses, 44 incidentes tiveram lugar na área correspondente ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, em que foram salvas 90 pessoas.

Na área de responsabilidade do MRCC de Ponta Delgada foram coordenadas 17 acções de busca e salvamento, tendo sido resgatadas 5 pessoas.

Já no Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal foram realizadas duas ações das quais resultaram duas vidas salvas.

Nos primeiros dois meses do ano foram registadas 97 acções de busca e salvamento e foram salvas 139 pessoas.​



"P​ara o sucesso do sistema de busca e salvamento contribuem diferentes organizações e são empenhados meios de diversas entidades nomeadamente da Marinha Portuguesa, da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea Portuguesa (FAP) e outros recursos e meios pertencentes à Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento, em especial do Instituto Nacional de Emergência Médica – Centro de Orientação de Doente Urgentes no mar (INEM CODU-MAR), dos Serviços Nacionais e Regionais de Protecção Civil e Bombeiros, das Administrações Marítimas e Portuárias, entre outros organismos", refere a Marinha, no comunicado. Além disso, realça, ainda, "o apoio prestado pelos navios e embarcações nas acções de busca e salvamento, que se desviam das suas rotas comerciais para prestarem o auxílio necessário, sempre coordenados pelos Centros Nacionais - MRCC Lisboa e MRCC Delgada".

Os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo foram já reconhecidos nacional e internacionalmente com diversos prémios.​