Grupo de 37 emigrantes da África do Sul recebido com amizade na Madeira

O grupo de madeirenses e lusodescendentes residentes na África do Sul, que estiveram na Madeira para participar no Carnaval, foram recebidos na Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), no Palácio do Governo.

Em nome do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do director regional das Comunidades, Rui Abreu, o director de Serviços da DRCCE, Sancho Gomes, deu as boas-vindas ao grupo de 37 pessoas , com idades compreendidas entre os 19 e os 88 anos, aproveitando para entregar algumas lembranças da Madeira e esperando que os emigrantes, no regresso à África do Sul, levem a Madeira no coração.

Esta visita à Madeira revela emigrantes e lusodescendentes residentes na África do Sul, que vieram à Madeira participar no carnaval. Estas 37 pessoas, com idades compreendidas entre os 20 e os 88 anos, revelam bem os laços que ligam os madeirenses à sua terra, à sua cultura e às suas tradições. Um exemplo para todos nós! Sancho Gomes, director de Serviços da DRCCE

Os emigrantes aproveitaram para trocar impressões e fazer as fotografias da praxe. O ambiente foi de grande convívio e entusiasmo.

Ver Galeria

Houve também tempo para dar mais uma volta pela cidade, acompanhados por Sancho Gomes e matar as saudades de algumas iguarias regionais.