PM britânico na Irlanda do Norte para discutir potencial acordo com UE

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, viajou hoje para Belfast para discutir possíveis soluções para o Protocolo da Irlanda do Norte com as forças políticas regionais, depois a imprensa ter antecipado um acordo com a União Europeia (UE) nos próximos dias.

Um porta-voz de Sunak disse que, enquanto "as negociações com a UE está em curso", o Governo "continua os contactos com as partes envolvidas para assegurar que qualquer solução corrija os problemas práticos no terreno".

Londres quer que Bruxelas altere o protocolo que rege o regime aduaneiro pós-Brexit na Irlanda do Norte, uma região britânica que ficou alinhada com o mercado único da UE a fim de evitar uma fronteira física com a República da Irlanda.

Mas unionistas leais à coroa britânica e Conservadores eurocéticos consideram que o texto cria demasiados atritos à passagem de mercadorias para a Irlanda do Norte do resto do Reino Unido.

Também controverso é o papel do Tribunal de Justiça Europeu nos litígios comerciais, bem como a obrigação de Belfast seguir certas normas da UE para evitar a concorrência desleal dentro do mercado único.

O Partido Democrata Unionista (DUP) recusa viabilizar a formação de um novo governo de partilha do poder com o Sinn Féin, que ganhou as eleições regionais em maio de 2022, até que o Protocolo seja eliminado ou alterado profundamente.

O primeiro-ministro faz-se acompanhar pelo ministro para a Irlanda do Norte, Chris Heaton-Harris.

O assunto deverá ser discutido por Rishi Sunak num encontro com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, à margem da Cimeira de Segurança de Munique que se realiza este fim-de-semana, de acordo a imprensa britânica.

Se conseguir finalizar os últimos detalhes, o chefe do Governo britânico planeia apresentar o texto final ao conselho de ministros na próxima terça-feira, segundo o "The Times" e "The Guardian", antes de o tornar público pouco depois.