Partido Trabalhista britânico vence confortavelmente eleição parlamentar parcial

O Partido Trabalhista ganhou confortavelmente a eleição parlamentar parcial na circunscrição de West Lancashire realizada na quinta-feira, que já era representada por uma deputada do maior partido da oposição, foi hoje anunciado.

Eleita com 62,3% dos votos, Ashley Dalton vai substituir Rosie Cooper, de 72 anos, que abandonou o cargo para assumir um lugar na organização hospitalar Mersey Care NHS Foundation Trust.

Cooper era deputada desde 2005, tendo sido reeleita em 2019 com mais de 52,1% dos votos.

Ao todo, concorreram a esta eleição parcial seis candidatos, tendo o Conservador Mike Prendergast ficado em segundo lugar, com 25,4%. A taxa de abstenção subiu para 68,7%.

A circunscrição de West Lancashire, representada pelos Trabalhistas desde 1992, situa-se no norte de Inglaterra, entre Liverpool, cidade tradicionalmente 'Labour', e os círculos de South Ribble, Southport e Bolton West, que têm deputados Conservadores.

Uma maioria de eleitores de West Lancashire (55%) votou a favor da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) no referendo de 2016, o que levou Cooper a votar a favor dos acordos do 'Brexit' de Theresa May e Boris Johnson, desafiando a disciplina de voto da bancada Trabalhista.

Porém, para a decisão de abandonar a política contribuiu a descoberta, em 2017, de que era alvo de uma conspiração de homicídio por parte de um militante de extrema direita, à semelhança do aconteceu com a deputada Jo Cox, assassinada em 2016.

Além de ser esperado, o resultado confirma a grande popularidade do Partido Trabalhista nas sondagens. Num estudo da Focal Data publicado na quarta-feira, o 'Labour' tinha 49% intenções de voto, contra 23% dos 'tories'.

Desde as eleições legislativas de 2019, que venceram com maioria absoluta, os Conservadores já perderam quatro lugares na Câmara dos Comuns em eleições parciais, dois para os Trabalhistas e dois para os Liberais Democratas.

Em dezembro, o Partido Trabalhista reteve os lugares em duas outras eleições parciais, em Stretford and Urmston e em Chester, também com percentagens de voto superiores a 60%.