CNN Internacional vai 'transmitir' noite de Fim-do-Ano na Madeira

A noite de Fim-do-Ano na Madeira vai ter projecção internacional através da televisão. A cadeia de televisão CNN vai transmitir a festa no Funchal, de acordo com a informação que está a ser promovida pelo canal.

Lado a lado com algumas das maiores cidades do Mundo, milhares vão estar de olhos postos no fogo-de-artifício na baía funchalense através da CNN, que também vai transmitir a festa de Sidnei, Seul, Banguecoque, Abuja, Paris, Londres, entre outros.