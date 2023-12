Ronaldo marca na vitória do Al Nassr sobre o Al Ettifaq

Houve golo com selo da Madeira no jogo de hoje entre Al Nassr e Al Ettifaq. Decorria o minuto 73 quando Mané ganhou uma grande penalidade por mão na bola da defesa do Al Ettifaq. Chamado à responsabilidade, Ronaldo fez o 3-0 na partida e o golo número 870 na carreira. O madeirense volta a isolar-se na lista de melhores marcadores do campeonato saudita.

O jogo terminou 3-1 e o Al Nassr cimenta o 2.º lugar e repõe a diferença de 10 pontos para o líder Al Hilal, com um jogo em atraso face à equipa de Jorge Jesus.