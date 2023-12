PSD salienta papel dos privados na revitalização da economia madeirense

O PSD salientou, hoje, numa visita a uma carpintaria no Garachico, que "as empresas privadas têm tido também um papel fundamental nesta revitalização da nossa economia", cujos dados do INE colocam nos melhores indicadores económicos dos últimos anos, mesmo tendo em conta a recuperação da pandemia de covid-19.

Jaime Filipe Ramos destacou o recorde histórico do Produto Interno Bruto (PIB) da Madeira, que ultrapassará os 6 mil milhões de euros e representa, mesmo, um aumento notável de 14% em relação a 2021. O deputado revelou que o crescimento do PIB per capita situa-se acima da média nacional, o que é particularmente significativo, pois registou-se um aumento notável em apenas um ano, o que é "fundamental porque revela que [a riqueza] chega a todos":

Na ocasião referiu-se ainda à população empregada, que em 2022 se fixou nas 134 mil pessoas, "um indicativo claro da geração de atividade económica e do emprego". "A redução da taxa de desemprego recente, do terceiro trimestre de 2023, indica que estamos com uma taxa de 4,8%, menos que o país, pois o país está com 6,1%. Estes indicadores são reveladores da pujança da recuperação económica", considerou.

O social-democrata salienta que tem havido um aumento dos rendimentos das famílias, inteiramente interligado ao "aumento dos salários, [em que] voltámos a crescer a mais de 5%". Este indicador é possível porque "o Governo Regional mantém a Região como a região que menos paga impostos, em matéria das empresas e de IRS. No próximo orçamento haverá uma nova redução de IRS".

"Este é um desenvolvimento crucial, pois assegura que o progresso económico está ao alcance de toda a sociedade e consolida o compromisso do Governo Regional em promover um ambiente económico mais favorável, com mais rendimento disponível e menos impostos", indica o partido.