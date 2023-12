Governo Regional mantém Bruno Macedo no cargo até esclarecer o caso

O Governo Regional da Madeira, através do secretário regional das Finanças, vai esclarecer esta quinta-feira, 21 de Dezembro, o caso de Bruno Macedo, presidente da Agência de Inovação e Modernização, que conforme noticia hoje o DIÁRIO, surge na plataforma do Ministério da Justiça como gestor de duas empresas privadas, violando a lei que determina que os titulares de altos cargos públicos exercem as suas funções em regime de exclusividade.

Ao DIÁRIO, o governante com a pasta das Finanças, que tutela a Agência de Inovação e Modernização, afirmou que "não tem porquê duvidar" das declaração de Bruno Macedo que disse já ter renunciado à gerência das empresas pelo que não está contra a lei.

Rogério Gouveia revela que ainda hoje procurará "falar pessoalmente com o próprio", acrescentando que "até lá abster-me-ei de qualquer comentário e mantém-se tudo como está".

"As pessoas quando assumem funções de responsabilidade de casos públicos têm consciência de que têm o dever de exclusividade até para assegurar a isenção e boa gestão dos negócios e da coisa pública", lembrou.

"Vamos nos sentar fazer uma cronologia dos factos e com toda a ponderação e responsabilidade havemos de tomar uma posição sobre o assunto", disse.

Declarações proferidas esta manhã à margem da apresentação de cumprimentos de Natal do executivo madeirense ao Representante da República para a Região.

Na ocasião, o Presidente do Governo Regional, assumindo não estar a par do caso, desvalorizou a situação: "Se existe incompatibilidade é apenas renunciar à gerência e está o assunto resolvido”.

Bruno Macedo ainda surge como gerente de duas empresas privadas, apesar de ocupar agora um cargo público. Ao DIÁRIO disse que cedeu as participações e renunciou à gerência das suas duas empresas a 27 de Outubro e que estas têm dois meses para efectuar o registo.