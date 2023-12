Horários do Funchal disponibiliza novas datas para emissão e actualização do Passe Social +65

Devido à afluência de clientes, principalmente acima dos 65 anos, a empresa Horários do Funchal (HF) abriu novos horários de atendimento para efeitos de emissão ou actualização do Passe Social +65, que passará a ser gratuito em 2024, para todos os utilizadores de transportes públicos com 65 ou mais anos.

Horários do Funchal confirma gratuitidade dos passes +65 e para estudantes até aos 23 anos A Horários do Funchal confirma a gratuitidade dos passes para todos aqueles que têm 65 ou mais anos (Passe Social +65) e para os estudantes até aos 23 anos (Passe Social 4_23). A notícia foi manchete da edição desta quarta-feira do DIÁRIO.

Conforme já havia noticiado o DIÁRIO, a empresa de transportes públicos decidiu "adoptar medidas extraordinárias, tendo em conta o elevado fluxo de clientes, principalmente para criação e carregamento do novo passe gratuito".

Entre estas, "autorizar que todos os utilizadores do seu serviço de transporte público, com 65 anos ou mais, a partir do dia 01/01/2024, possam embarcar, bastando para tal apresentar ao motorista o Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade".

Em comunicado remetido esta tarde às redacções, a HP aconselha aos passageiros que se dirijam aos postos de atendimento do Anadia e Pinga, (para emissão ou actualização do passe) e Marina (apenas para actualização do Passe Social +65) nas seguintes datas:

de 08/01/2024 a 21/01/2024 - para clientes com idade entre os 65 e 74 anos, inclusive.

de 05/02/2024 a 18/02/2024 - para clientes com idade igual ou superior a 75 anos.

Apelamos aos novos utilizadores com 65 anos ou mais, que se desloquem aos balcões de atendimento da HF, ao longo das datas indicadas, não deixando para os últimos dias de cada período, evitando a formação de filas de espera HF

A HF ressalva que esta medida é válida até ao dia 1 de Março de 2024, "data a partir do qual será necessário apresentar o passe correspondente para embarque".