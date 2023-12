José Manuel Rodrigues enaltece recorde da São Silvestre do Funchal

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira esteve presente na entrega de prémios da edição deste ano da corrida de São Silvestre do Funchal.

Na ocasião, José Manuel Rodrigues enalteceu a 64.ª Volta à Cidade do Funchal, “pelo número de atletas envolvidos” e pela a adesão da população a esta iniciativa da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira.

Na ocasião, adestacou o facto de esta ser uma competição "com grandes atletas internacionais", ao mesmo tempo de salientou a divulgação do nome Madeira, a promoção do desporto junto da população e a inclusão de pessoas com necessidades especiais.

Este ano, a prova contou com 4 mil atletas inscritos, limite estabelecido pela organização.