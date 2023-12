José Manuel Rodrigues apresentou cumprimentos de Natal a D. Nuno Brás

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, deslocou-se, ao Paço Episcopal esta manhã para a apresentação de cumprimentos de Natal a Sua Excelência Reverendíssima o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

José Manuel Rodrigues aproveitou o momento para enaltecer o trabalho desenvolvido pela Diocese do Funchal.

“As instituições quer públicas ou privadas, quer a Igreja, cooperam e devem continuar a fazê-lo no sentido de contribuir para o bem da comunidade madeirense. A igreja é uma das grandes instituições da sociedade dos madeirense e porto-santenses, que presta serviços quer do ponto de vista histórico, quer ainda hoje na atualidade, no setor da educação, no setor da saúde, no apoio aos mais desfavorecidos e vulneráveis e aos descartados da nossa sociedade. As instituições públicas têm o dever de gratidão e de reconhecimento para com a Igreja.”

José Manuel Rodrigues agradeceu, também a cooperação excelente que tem existido entre a Igreja madeirense e o Parlamento e aquilo que a Igreja faz ao longo do ano em prol das nossas populações.