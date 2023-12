Será verdade que as filas para os passes da ‘Horários do Funchal’ são recorrentes?

A partir de segunda-feira, 1 de Janeiro de 2024, entra em funcionamento o novo sistema de passes gratuitos para jovens até 23 anos e idosos a partir de 65 anos. Este benefício, que resulta de uma decisão do Governo Regional, provocou uma enchente de utentes no balcão da empresa ‘Horários do Funchal’ no centro comercial Anadia, para emissão ou revalidação dos passes. Alguns clientes recorreram às redes sociais para denunciar a “verdadeira vergonha e falta de organização”, com “pessoas amontoadas umas em cima de outras” no corredor, dificultando o acesso às outras lojas do centro comercial. Um comentador no Facebook garante que “no final de todos os meses é sempre a mesma cantiga”. Será que é mesmo assim?

A ‘Horários do Funchal’ não só é a maior companhia de transporte público de passageiros da Madeira como é uma das empresas com mais clientes no nosso arquipélago. Ao longo do ano passado (2022), transportou 15,5 milhões de passageiros e vendeu 3.218.805 bilhetes e 239.198 passes. A HF dispõe de três lojas de atendimento ao cliente (Anadia, Pinga e Marina), além de um posto de atendimento ao turista. A loja do Anadia é a mais concorrida: no ano passado registou 88.936 atendimentos, o que corresponde a 45,2% do total da rede da empresa. O relatório e contas de 2022 da HF indica que o tempo médio de espera para atendimento nas lojas é de aproximadamente 7 minutos. Com um universo tão grande de clientes, não será, pois, de admirar a formação de filas.

Situações de aglomeração de clientes no corredor do Anadia não são propriamente uma novidade. Mas são quase uma certeza quando há alguma alteração nas regras dos transportes públicos de passageiros e nalguns períodos específicos do ano. Há vários anos que a situação se verifica no final de cada mês e em especial no início do ano escolar. Veja-se, por exemplo, a notícia publicada pelo DIÁRIO a 2 de Outubro de 2009: “São três dias de filas intermináveis, praticamente de manhã até à noite, geradoras de desespero, indignação e muitas críticas da parte dos utentes da empresa Horários do Funchal. O cenário, já visto no ano transacto, voltou a tomar conta do balcão da empresa situado no Centro Comercial Anadia, devido à necessidade de revalidação dos passes escolares dos estudantes”.

No início de Outubro de 2008, uma alteração legal fez com que os alunos de 12 anos passassem a pagar passe social (até então tinham transporte gratuito), o que provocou novamente a formação de filas à entrada da loja do Anadia.

As filas no Anadia costumam ser mais frequentes no início dos anos lectivos, como aconteceu em Outubro de 2008. FOTO A. SPÍNOLA/ARQUIVO DIÁRIO

Podemos mesmo considerar que a formação de filas para aquisição de passes sociais faz parte do ADN da 'Horários do Funchal', já que tal é uma realidade desde o primeiro dia de existência da empresa. No início de Janeiro de 1987, quando a 'Transfunchal' deu lugar à nova companhia, a antiga loja existente na Rua 31 de Janeiro ficou a abarrotar de clientes que pretendiam garantir o novo título de transporte.

A antiga loja da Rua 31 de Janeiro a abarrotar de gente para renovar o passe no início de 1987, quando a 'Transfunchal' deu lugar à 'Horários do Funchal'. FOTO RUI MAROTE ARQUIVO DIÁRIO

Não surpreende, pois, que a nova alteração no regime dos passes sociais, muito aliciante para um largo universo de cidadãos (jovens e idosos), esteja a gerar constrangimentos no atendimento da principal loja da empresa pública de transportes colectivos de passageiros.

Resta recordar que a 'Horários do Funchal' teve de tomar medidas extraordinárias para lidar com este maior afluxo de clientes. Assim, determinou que a partir de 1 de Janeiro de 2024 os passageiros com idade igual ou superior a 65 anos podem viajar gratuitamente, no serviço urbano e interurbano, através da apresentação do cartão do cidadão ou bilhete de identidade ao motorista e sempre que seja solicitado. A emissão ou actualização do Passe Social +65 será feita nos postos de atendimento no Anadia, Pinga e Marina apenas nas seguintes datas: de 8 a 21 de Janeiro para clientes com idade entre os 65 e 74 anos; de 5 de Fevereiro a 18 de Fevereiro para clientes com idade igual ou superior a 75 anos. Esta medida é válida até ao dia 1 de Março de 2024, data a partir do qual será necessário apresentar o passe correspondente para embarque.