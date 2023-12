José Manuel Rodrigues demarca-se do apoio do CDS a voto de congratulação do Chega a líder populista

O presidente do parlamento regional, José Manuel Rodrigues, ficou literalmente boquiaberto quando, ao início desta tarde, viu o seu partido a votar a favor de um voto de congratulação do grupo parlamentar do Chega à eleição do populista Javier Milei como presidente da Argentina.

O deputado do CDS não disfarçou a surpresa de ver o CDS a votar a favor do texto e fez questão de dizer que não alinhava no mesmo sentido e optava pela abstenção, tal como o fizeram os deputados do PSD, da Iniciativa Liberal e do JPP. Os deputados do PS, PCP, BE e PAN votaram contra o voto de congratulação, que foi rejeitado por maioria.