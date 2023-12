O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, apresenta amanhã cumprimentos de Natal a várias entidades.

Às 10h00 será ao presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, José Manuel Rodrigues, na ALRAM; às 11h00 ao representante da República, Ireneu Barreto, no Palácio de São Lourenço; e às 12h00 ao Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, no Paço Episcopal.