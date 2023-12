“Funchal está pior”, diz a ‘Confiança’

A coligação ‘Confiança’ apresentou, hoje, após a última reunião do ano, um balanço do trabalho desenvolvido em 2023, destacando a “atitude fiscalizadora, propositiva e focada em soluções que a sua equipa de vereadores tem mantido durante todo este período”.

Em contrapartida, Miguel Silva Gouveia lamentou o facto de as propostas apresentadas durante este ano pela equipa da ‘Confiança’ terem sido “sistematicamente chumbadas pela maioria PSD que governa a Câmara Municipal, o que resultou em inequívocos impactos negativos na qualidade de vida dos munícipes”.

“Apesar do empenho e da dedicação da equipa, diversas propostas cruciais para o desenvolvimento do Funchal foram rejeitadas, reflectindo-se diretamente em áreas críticas, vistas e sentidas pelos funchalenses”, disse.

Como exemplos, apontou: “o caos no trânsito, a dificuldade no acesso à habitação, o aumento da população sem-abrigo, o consumo descontrolado de drogas e o incremento das dificuldades económicas”.

Entre as propostas apresentadas pela ‘Confiança’ na Câmara do Funchal e ‘chumbadas’ o vereador destaca: o Programa de Estímulo Cultural, “destinado a promover e preservar a riqueza cultural do Funchal”; o Regulamento Municipal do Animal, “para promover o bem-estar dos animais e garantir a coexistência harmoniosa entre seres humanos e animais no município”; a Estratégia Municipal de Combate à Toxicodependência e a Comportamentos Aditivos, “um plano integrado para abordar as questões relacionadas com a toxicodependência e comportamentos aditivos, visando a saúde e segurança da comunidade”.

No campo da mobilidade, Miguel Gouveia refere-se ao Regulamento de Mobilidade Suave e Partilhada, com visto à “promoção modos de transporte sustentáveis em condições de segurança e salvaguardando a imagem turística da cidade” e, na Habitação, a “iniciativas destinadas a enfrentar a crise habitacional, derivada do aumento das taxas de juro e com o elevado preço praticado nos mercados de compra e arrendamento, para que todos os funchalenses tenham acesso a habitação digna”.

A Inclusão de Projectos do Orçamento Participativo no Plano de Investimentos para 2023 foi outra das medidas que ficou ‘pelo caminho’, a par da revisão do Regulamento do Horário de Funcionamento e dos Benefícios aos Detentores do Estatuto de Agricultura Familiar.

“Acreditamos que a rejeição destas propostas representa um obstáculo significativo para o progresso e bem-estar dos munícipes do Funchal”, refere o vereador Miguel Silva Gouveia, afirmando que a ‘Confiança’ “permanecerá comprometida em 2024 em trabalhar incansavelmente para superar estes desafios, sendo a voz dos funchalenses na Câmara e colaborando com todos os intervenientes para alcançar soluções que beneficiem a comunidade”.