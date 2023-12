Comportamento genericamente positivo nos indicadores estatísticos no 3.º trimestre

Os indicadores estatísticos, relativos ao 3.º trimestre de 2023, apresentam "um comportamento favorável na sua grande maioria", informa a Direção Regional de Estatística da Madeira, na actualização do Boletim Trimestral de Estatística referente ao período entre Julho e Setembro.

E assim, resume:

"O Indicador Regional de Atividade Económica (IRAE) indicia que a atividade económica da Região Autónoma da Madeira (RAM) continuou a crescer no trimestre, acelerando, face ao período precedente.

No 3.º trimestre de 2023, a taxa de desemprego regional fixou-se em 4,8%, valor inferior em 1,4 pontos percentuais (p.p.) em relação ao trimestre anterior e ao trimestre homólogo. Constitui o valor mais baixo da atual série, com início no 1.º trimestre de 2011.

No período em referência, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador registou uma variação nominal homóloga de 5,7% na Região, situando-se nos 1 349 euros, sendo que a variação real foi também positiva, de 2,1%.

A taxa de inflação (variação média dos últimos 12 meses do Índice de Preços no Consumidor - IPC) de setembro de 2023 (+6,2%) mantém trajetória de desaceleração, depois de ter registado um pico em abril último (+8,0%). A variação homóloga fixou-se nos 3,9%, acima dos 3,8% verificados em junho anterior.

Os dados de natureza monetária, produzidos pelo Banco de Portugal e que a DREM redifunde, mostram que o rácio de empréstimos vencidos das sociedades não financeiras se fixou nos 1,2%, em setembro de 2023, -1,0 p.p. do que em junho anterior. Comparativamente a setembro de 2022, a redução foi 1,3 p.p..

De acordo com os dados da SIBS, no trimestre em análise, os levantamentos adicionados às compras através de terminais de pagamento automático, consideradas no seu conjunto, atingiram um montante de 726,5 milhões de euros, 546,7 milhões de euros com cartões nacionais e 179,7 milhões de euros com cartões internacionais. Estas verbas assinalam aumentos homólogos de 11,0%, 8,6% e de 18,9%, respetivamente.

No trimestre em referência, o saldo entre sociedades constituídas e dissolvidas na RAM foi positivo (+53 sociedades), pois o número de constituições de sociedades com sede na RAM (271) foi maior que o número de dissoluções (218).

No sector da agricultura, a comercialização de banana na primeira venda, no 3.º trimestre de 2023, subiu face a idêntico trimestre do ano anterior (+14,7%), o mesmo sucedendo com o abate de frango (+1,9%). Ao invés, a produção de ovos e de gado abatido sofreram quebras de 7,8% e de 7,4%, respetivamente. Por sua vez, o valor da pesca descarregada registou um acréscimo homólogo de 34,4%, explicado sobretudo pelo comportamento positivo do atum (+79,8%).

No domínio da energia, é de referir que a emissão de eletricidade (cuja evolução consiste na melhor aproximação à variação da produção/consumo que está disponível em termos infra-anuais) aumentou 3,5% em termos homólogos.

Na construção, a comercialização de cimento (primeira venda) registou, no 3.º trimestre de 2023, um acréscimo de 4,0% face ao mesmo período do ano passado. Ainda neste mesmo trimestre, o número de edifícios licenciados registou também um aumento homólogo de 12,1%.

Contrariamente, as transações de habitações observaram uma redução homóloga de 25,7% em número e de 7,4% em valor.

Por sua vez, a comercialização de vinho “Madeira” verificada no 3.º trimestre de 2023 registou uma variação homóloga negativa, quer na quantidade (-9,1%), quer no valor (-1,5%).

No trimestre em referência, o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM registou um acréscimo de 8,4% em termos homólogos, em linha com as dormidas e os proveitos totais no alojamento turístico, que aumentaram 6,0% e 15,4% face ao mesmo trimestre do ano anterior, respetivamente.

Nos transportes marítimos, o movimento de mercadorias nos portos da RAM cresceu 3,9%, no 3.º trimestre de 2023, face ao trimestre homólogo."