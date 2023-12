Jovem despistou-se de mota no Funchal

Um jovem motociclista na casa dos 20 anos de idade ficou ferido, sem gravidade, ao despistar-se, esta tarde – cerca das 15 horas -, na Avenida Santiago Menor, freguesia de Santa Maria Maior, Funchal.

A vítima, único ocupante do veículo de duas rodas, foi socorrido e transportado às urgências do Hospital Central do Funchal pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que empenharam dois operacionais apoiados por ambulância de socorro.