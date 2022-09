Curso de Catástrofe forma 167 profissionais na Madeira

O 25.º Curso Medical Response to Major Incidents (MRMI), realizado de 26 a 28 de Setembro, permitiu formar e diferenciar 167 profissionais de diferentes áreas da Região Autónoma da Madeira.

A iniciativa promovid pelo Madeira International Disaster Training Center (MIDTC), em parceria com a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, o Serviço de Saúde da Região e o Serviço Regional de Protecção Civil, decorreu no Centro de Socorro a Náufragos, em Santa Cruz,

Nesta edição do curso, dirigida pelo médico anestesiologista do SESARAM, Luís Vale, foi possível assegurar, simular e treinar a capacidade de resposta dos profissionais face a um acidente com multivitimas, com base nos recursos existentes nas unidades de saúde da Região.

O exercício teórico-prático permitiu aos dirigentes e profissionais das diversas áreas treinar e aprofundar as suas responsabilidades, em contexto e condições muito próximas da realidade regional, tendo como referência o Plano Regional de Emergência de Protecção Civil da RAM, (PREPCRAM) tirando partido dos recursos existentes e das unidades públicas e privadas da Região para uma resposta integrada.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, também acompanhou e participou em alguns dos exercícios de simulação dinamizados nesta edição que foi também um teste à operacionalidade do Plano Regional de Emergência de Protecção Civil da RAM (PREPCRAM).

Nesta edição foram formados 167 profissionais de diferentes áreas da RAM, bombeiros, técnicos de emergência, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, agentes de proteção civil, forças militares (Exército e Força Aérea) e de segurança (PSP, GNR), Polícia Judiciária, gestores, assessores de comunicação, jornalistas, entre outras entidades públicas e privadas da RAM.

A realização do 25.º Curso foi da responsabilidade de 36 instrutores MRMI, na sua maioria são profissionais de saúde do SESARAM e do Serviço Regional de Protecção Civil e contou com o apoio do Board Europeu MRMI, representado pelo médico cirurgião de Israel, Itamar Ashkenazi.

O curso está integrado no segundo bloco de formação das 8.ª Jornadas de Trauma e de emergência da Madeira que decorreu entre os dias 26 e 28 de Setembro, no Serviço de Saúde da RAM, com várias actividades formativas.