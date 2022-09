PS-Santa Cruz recomenda a Albuquerque que "abandone o estilo discricionário e autoritário"

A Concelhia do PS de Santa Cruz veio a público esta quinta-feira para exigir que, "de uma vez por todas, o Governo Regional cumpra a promessa feita e proceda à tão aguardada renovação do relvado sintético do campo do ‘Cruzado Canicence’".

António Alves, presidente da estrutura concelhia socialista, dá conta que o executivo liderado por Filipe Sousa já prometeu esta intervenção por três vezes, temendo que possamos estar perante mais uma mentira do Governo.

Esperamos que as expressões populares ‘à terceira é de vez’ ou ‘não há duas sem três’ ganhem força e que, finalmente, o Grupo Recreativo Cruzado Canicense tenha a tão aguardada substituição do relvado sintético. António Alves, presidente da Concelhia do PS de Santa Cruz

Refere que esta é uma instalação desportiva de "capital importância" naquela que é a terceira maior freguesia da Região. Recorda que a primeira promessa aconteceu a 23 de Fevereiro de 2019, com a assinatura de um protocolo, a segunda a 20 de Setembro do mesmo ano (dois dias antes das eleições), com a assinatura de um contrato com o Governo Regional, e a terceira promessa foi feita hoje, pelo presidente do Governo, na visita à Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniço, na cerimónia de entrega de diplomas de mérito relativos ao ano lectivo 2021/2022.

Perante mais este anúncio, a Concelhia do PS antevê que o ‘modus operandi’ do Governo Regional – de prometer e nunca cumprir com o concelho de Santa Cruz – esteja de volta.

António Alves relembra que os recentes investimentos ao nível das instalações desportivas apresentados pelo Governo Regional para o Concelho de Câmara de Lobos, governado pelo PSD, totalizam o valor de 11 milhões de euros, pelo que desafia o executivo a adoptar os mesmos critérios de apoio e de investimento para todos os municípios, independentemente da cor partidária que os governa.

O presidente do PS-Santa Cruz recomenda que "se abandone o estilo discricionário e autoritário e que todos os municípios sejam tratados da mesma forma, com equidade na celebração de contratos-programa".

António Alves conclui, pedindo "seriedade na acção governativa e lembrando que Santa Cruz é o segundo maior concelho da Região em termos de densidade populacional, o segundo com mais atletas federados (12,9%) e que apresenta carências ao nível das instalações desportivas".