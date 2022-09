Trabalhadores da ARM em greve nos dias 6 e 7 de Outubro

Os trabalhadores da empresa ARM - Águas Resíduos da Madeira vão estar em greve, nos dias 6 e 7 de Outubro, conforme decisão dos plenários realizados, nos dias 8 e 9 de Setembro.

De acordo com um comunicado de imprensa, esta é uma forma reivindicar aumento salarial, no mínimo de 90 euros a cada trabalhador; aumento do subsídio de refeição e o fim da discriminação no valor do subsídio de refeição, conforme já estava previsto, e redução do horário de trabalho semanal para as 35h a todos os trabalhadores, acabando com a discriminação.

O mesmo comunicado refere que, até ontem, apesar do recurso por parte da Comissão Sindical (SITE) à ARM e a todos os organismos competentes (Governo Regional, Secretaria das Finanças e a Secretaria do Ambiente e Recursos Naturais) "não foram obtidas respostas positivas, estando, unicamente, uma promessa de agendamento de reunião, por parte da secretária do ambiente e Recursos Naturais".