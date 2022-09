CDU denuncia "desmazelo" das entidades em garantir habitação social

A CDU realizou, hoje, contactos com os moradores do Conjunto Habitacional das Romeiras, na freguesia de Santo António, sendo esta uma iniciativa integrada na campanha 'É possível viver melhor na nossa terra'.

A deputada municipal Herlanda Amado denunciou "o desmazelo das entidades com responsabilidades em garantir habitação social às muitas milhares de famílias que na Região e, em particular, no concelho do Funchal, necessitam de uma habitação digna e que garanta as condições de habitabilidade, coisa que, até ao momento, não tem acontecido".

Os dados que têm vindo a público, quer no plano estatístico, quer nos planos apresentados pelo Governo revelam que, em Junho de 2020, existiam mais de 4,8 mil famílias que solicitaram apoio para a habitação, tendo 3 mil um rendimento mensal inferior ao salário mínimo, ou seja, estas famílias não têm condições de encontrar no mercado de arrendamento uma habitação digna de acordo com as suas necessidades e muito menos têm condições para a aquisição de casa própria". Herlanda Amado

Herlanda Amado disse que "a realidade mudou drasticamente desde 2020 e hoje com o aumento do custo de vida, os baixos salários, a especulação imobiliária, o aumento dos juros para o crédito à habitação e os valores elevados e agressivos das rendas estão a fazer com que muitas famílias, que conseguiam resolver o seu problema habitacional com meios próprios, deixem de ter tais condições".