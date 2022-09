Poupança de energia não mexe com luzes de Natal na Madeira

Em pleno Dia Mundial do Turismo, Miguel Albuquerque abordou a questão, mas na óptica natalícia, isto porque foi hoje publicado em Diário da República o Plano de Poupança de Energia para 2022 e 2023, documento que elenca uma série de recomendações energéticas que abarcam, precisamente, as iluminações natalícias.

A título de exemplo, o Governo da República prevê reduzir o período de iluminação durante o Natal - limitando o interruptor para o período compreendido entre os dias 6 de Dezembro e 6 de Janeiro, para o horário entre as 18 horas e a meia-noite, algo que o presidente do Governo Regional não irá implementar, uma vez que o Natal se constitui como um dos principais cartazes turísticos do destino Madeira.

Aguarda-se ainda pelo resultado do concurso público lançado pelo Governo Regional., Foto ASPRESS

Não íamos cometer o erro político de retirar as luzes prejudicando o cartaz turístico de forma irremediável e transformando o fim do ano, na Madeira, numa situação penosa para não dizer catastrófica do ponto de vista da atractividade, portanto, é uma excepção em nome da economia. Miguel Albuquerque

Sendo assim, este conjunto de recomendações emanadas pelo Estado "não vai ter implicações, porque é algo que é decisivo e fundamental para o fim do ano e para o cartaz turístico" da Região.

Certo é que as iluminações natalícias deverão ser acendidas a 1 de Dezembro, como tem vindo a ser tradição. Para já aguarda-se pelo resultado do concurso público lançado no dia 1 de Agosto deste ano, cujo valor base ronda 1,8 milhões de euros, e que, refira-se, irá abarcar as decorações para as festas de Natal, fim do ano e ainda Carnaval até 2024.