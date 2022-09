MPT diz que Albuquerque é "um presidente pouco amigo das pessoas"

O Movimento Partido da Terra - MPT Madeira "teme pelos cidadãos regionais, pois o presidente do Governo Regional, [Miguel] Albuquerque, só se interessa pelas empresas, não tendo empatia pelas dificuldades económicas sentidas pelas pessoas normais, quiçá por ter uma vida desafogada financeiramente", acusam numa nota de imprensa emitida à hora de almoço desta quinta-feira.

"Para além do Governo Regional ainda não se ter decidido pela devolução às pessoas do IVA cobrado a mais devido à inflação: os famosos 340€/pessoa, agora o presidente desse Governo não quer cobrar os devidos impostos do CINM às empresas (no valor de mil milhões de euros), o que nos leva a crer que, para Albuquerque, não é mau cobrar impostos às pessoas, só é mau cobrar impostos a empresas que não produzem emprego na Região", atira a nota da Comissão Política regional do MPT.

Em seu entender, "Albuquerque demonstra com estas atitudes uma grande falta de consciência social", pelo que o MPT, que "é um partido do povo e para o povo, é humanista: defende que o ser humano (Incluindo todas as suas valências) é o centro da política, pelo que discorda veementemente de Albuquerque: as empresas são criações humanas que devem servir as pessoas e a Sociedade, e não o contrário", advoga.