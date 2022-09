Parecer positivo a dois diplomas da Assembleia da República

A Comissão Especializada de Política Geral e Juventude deu parecer positivo, a pedido da Assembleia da República, ao Projecto de Lei n.º 283/XV/1.ª que 'Aprova a Orgânica da Polícia Marítima', revela a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira através de uma nota de imprensa.

A mesma nota revela que o presidente da Comissão explicou que o diploma do PCP “tenciona clarificar a natureza da própria Polícia Marítima e as suas respetivas funções”,

Acrescenta ainda que, segundo Jacinto Serrão, os deputados madeirenses recomendaram que nestas alterações seja introduzida “a prorrogativa para que os bens apreendidos em águas territoriais da Madeira e dos Açores revertam a favor das respetivas Regiões Autónomas”.

Ainda assim o diploma mereceu o parecer positivo dos parlamentares deste grupo de trabalho especializado". Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira

A Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude deu ainda parecer positivo ao Projecto de Lei n.º 231/XV/1.ª que 'Aprova a Lei quadro de atribuição da categoria das povoações', da autoria do PS. De acordo com a nota de imprensa, o presidente da Comissão frisou que o diploma pretende introduzir “critérios claros e melhorar o regime da definição e organização administrativa do território".