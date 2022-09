'Assembleia de Proximidade' visita Fundação Patronato de São Filipe

José Luís Nunes, presidente da Assembleia Municipal do Funchal, deu hoje continuidade ao périplo pelas instituições do concelho, com a iniciativa 'Assembleia de Proximidade'.

Desta vez visitou o Patronato de São Filipe, tendo sido acompanhado acompanhado pelos dois secretários da Mesa da Assembleia, Luísa Gouveia e Roberto Vieira, pela vereadora da Câmara Municipal do Funchal com o pelouro da área social, Helena Leal, e pelo presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Guido Gomes,

“Mais uma vez, temos a honra e a oportunidade de conhecer uma instituição da nossa cidade, com boas condições, com excelente conduta e com um trabalho meritório em prol das nossas crianças e jovens”, declarou o presidente, à margem da visita.

O Patronato de São Filipe, apesar de estar sediado no Funchal, tem como âmbito de ação toda a Região, tendo, neste momento, ao seu cuidado, mais de 30 crianças e jovens de idades distintas.

A sua missão contempla o acolhimento, educação e formação de crianças e jovens com necessidade de protecção familiar, tendo como base "o sentido da dignidade humana, os valores culturais, religiosos e morais", trabalho que José Luís Nunes considerou “merecer toda a nossa atenção e o nosso carinho, pela capacidade de auxiliar no futuro destes jovens”.